Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : Les développeurs heureux que l'annonce du jeu n'ait pas "fuitée" et soit restée une vraie surprise pour les fans

On ne sait pas encore si Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera réussi et surtout à la hauteur du chef d'œuvre de Nintendo (n'en déplaise aux grincheux) mais une chose est certaine, son annonce restera comme l'un des grand moment de l'année 2020. Il faut dire qu'elle était totalement inattendue, ce qui de nos jours est plutôt rare, à l'heure des rumeurs et des fuites en tous genres. Malgré le nombre de personnes impliquées dans le développement du jeu du côté de Nintendo comme de celui de Koei Tecmo, rien n'a filtré et cela a visiblement fait plaisir aux développeurs du jeu.

Lors de la présentation du titre au TGS 2020 Online. son producteur Yosuke Hayashi n'a en effet pas caché sa satisfaction de voir que l'annonce d'Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau n'avait pas été gâchée par une fuite prématurée, préservant ainsi l'effet de surprise et permettant aux fans d'être hyper excités en la découvrant. Un élan positif qu'il va falloir accompagner et poursuivre jusqu'à la sortie du jeu.