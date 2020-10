Nintendo Treehouse - RDV à 19h pour de nouvelles infos exclusives sur Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Octobre et novembre étant marqués par deux sorties plutôt importantes sur Nintendo Switch, à savoir Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Nintendo a décidé de ressortir du placard son format Nintendo Treehouse Live pour communiquer sur ses deux titres. Nintendo nous donne donc rendez-vous aujourd'hui mercredi 7 octobre dès 19h00 pour découvrir de nouvelles informations plus détaillées sur Pikmin 3. Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau quant à lui nous dévoilera un nouveau stage ainsi que de nouvelles séquences de gameplay.

Pour suivre le Nintendo Treehouse Live rien de plus simple, rendez-vous ici ce soir dès 19h00 .