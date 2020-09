Super Smash Bros. Ultimate : le prochain combattant dévoilé demain à 16 h

Après des mois d'attente, le directeur de Super Smash Bros. Ultimate, à savoir Masahiro Sakurai, nous donne rendez-vous demain à 16 h pour connaître enfin l'identité du second et prochain combattant de ce Fighter Pass vol.2. Cet événement sera à vivre sur Youtube par le biais d'une vidéo pré-enregistrée qui durera environ 3 min et sera suivie d'un court message de M. Sakurai. Retrouvez le lien du live ci-dessous.

Mais alors qui succédera Min Min de l'univers de ARMS ? Quels sont vos pronostiques ou vos souhaits concernant le nouveau combattant de Super Smash Bros. Ultimate ? Pourquoi pas Impa de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau qui nous a été récemment dévoilé ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.