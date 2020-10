Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Plongez avec nous dans le début de l'aventure

Attendu pour le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se présente comme un préquel à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mettant en lumière le conflit survenu avant le réveil du Fléau en Hyrule. Lors du Nintendo Direct paru ce mercredi 28 octobre, nous avons pu apprécier une toute nouvelle vidéo du jeu, accompagnée d'une démo jouable dès à présent.

Cette dernière nous permet de faire les deux missions principales du premier chapitre, quelques quêtes annexes, mais aussi de découvrir plus en détail le gameplay de Link, Impa et Zelda. Pour l'occasion, nous en avons profité pour vous préparer des vidéos de gameplay que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Pour rappel, si la démo de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau vous a séduit, il sera possible d'importer votre sauvegarde sur la version finale lors de sa sortie le 20 novembre 2020.