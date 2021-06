Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau : le DLC Vague 1 - Pulsations antiques est disponible

Présenté lors du Nintendo Direct de l'E3 (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) la première partie du pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau est désormais disponible. Nommé Vague 1 - Pulsations Antiques, ce DLC apporte de nouveaux personnages jouables dont le Gardien, de nouveaux ennemis, de nouveaux types d'armes et de nouveaux défis au laboratoire antique royal. Le destrier de légende fait aussi son entrée en jeu ! Ce DLC fait partie du Pass d'extension (en deux parties) que vous pouvez obtenir sur l'eShop à 19,99€. La Vague 2 - Le Gardien du souvenir sera disponible en novembre prochain et apportera de nouveaux personnages, de nouveaux stages et de nouvelles capacités pour les personnages existants...

Rappelons que pour l'achat du pass d'extension, vous pouvez obtenir en bonus, le Proto-casque archéonique, le Proto-plastron archéonique, le Proto-jambières archéoniques et le Proto-glaive archéonique. Rappelons aussi que si vous avez obtenu ce bonus gratuitement au fameux bug (souvenez-vous) la mise à jour devrait cependant vous l'enlever.