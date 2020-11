Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau Demake : le préquel de Zelda Breath of The Wild réimaginé façon Game Boy Color

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est désormais disponible sur Nintendo Switch. Ce vrai-faux préquel de Zelda : Breath of the Wild à la sauce musou, dévoilé, il y a à peine plus de deux mois est l'un des "gros" jeux des fêtes de fin d'année 2020 sur la console de Nintendo. Globalement bien accueilli par la presse et les joueurs (même s'il faudra attendre un peu pour savoir si la communauté l'impose réellement comme un indispensable de la Switch) le jeu est tout de même souvent critiqué pour sa technique et notamment pour ses baisses de framerate... Mais qu'en aurait-il été si le jeu était sorti à la fin des années 90 sur Game Boy Color ?

Pour célébrer la sortie de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, le site Nintendo Wire s'est amusé à répondre à cette question en créant un "demake" du jeu façon GBC comme il l'a déjà fait pour d'autres (par exemple pour Breath of The Wild.) Le résultat se savoure avec la vidéo que nous vous laissons apprécier- ou pas ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire.