Hyrule Warriors : L'Ere du Fleau - Un bloc-notes en récompense sur My Nintendo

Actuellement disponible sur le programme de fidélité My Nintendo, un bloc-notes exclusif aux couleurs d'Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau. dont vous pouvez retrouver quelques images sur cette page. Pour l'obtenir, rien de plus simple, vous devez juste avoir en stock près de 450 points platine (des points que l'on obtient facilement en jouant aux jeux mobiles Nintendo ou en se rendant quotidiennement sur l'eShop et sur le site de Nintendo.) Un goodies à ne pas manquer qui est donc quasiment gratuit- ou presque ! Puisque, comme toujours avec les récompenses My Nintendo, il vous faudra tout de même vous acquitter des frais de port de 6,99€ (en France métropolitaine.)

Sachez cependant que si vous faîtes des achats sur le My Nintendo Store que, par exemple, vous décidez de précommander l'amiibo Ratha Destructeur disponible actuellement (voir détails ICI) vous pouvez en profiter pour prendre en même temps le bloc-notes Hyrule Warriors puisque les frais de port resteront fixés à 6,99€ . Plus d'infos sur le site My Nintendo.