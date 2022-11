My Nintendo : un coup d'œil sur le calendrier Nintendo 2023

Depuis quelques années, le site officiel de Nintendo via son programme de fidélité "My Nintendo" nous propose en fin d'année un calendrier exclusif. Après l'édition 2021 (voir ici) et 2022 (voir là), c'est l'édition 2023 qui, fort logiquement, se profile aujourd'hui à l'horizon. A la minute où ces lignes sont écrites, le calendrier n'est pas encore disponible sur le My Nintendo Store FR mais nous pouvons en avoir un aperçu grâce au store japonais. Sans surprise, le calendrier reprend la forme des précédents et on y retrouve les licences phares de la firme : Mario, Zelda, Splatoon, Pikmin et Animal Crossing. Retrouvez quelques images de ce calendrier Nintendo 2023 ci-dessous.

Source : Nintendo