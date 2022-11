Nintendo Switch Sports - épongez votre dur labeur grâce à la serviette officielle vendue sur le My Nintendo Store

Si vous transpirez grâce à Nintendo Switch Sports (et notamment sur le futur Golf qui fera son arrivée dès demain le 29 novembre ), sachez que Nintendo a pensé à tout en vous proposant dès à présent une serviette officielle aux couleurs du jeu et du Square Spocco sur son My Nintendo Store.

Coûtant la bagatelle de 500 points platine + 2,99 euros de livraison), cette serviette aux dimensions de 30 x 50 cm devrait aisément éponger votre dur labeur sur Nintendo Switch Sports, Just Dance 2023 ou encore Ring Fit Adventure. Rendez-vous directement sur la boutique de Nintendo en suivant ce lien pour vous procurer cette serviette.

Besoin de vous essuyer après une séance particulièrement mouvementée de Nintendo Switch Sports ? Utilisez cette serviette de sport estampillée Spocco Square ! Matériaux/Taille : Matériaux : 60 % PET recyclé/40 % coton

Taille : 30 x 50 cm

Cette serviette Nintendo Switch Sports aux couleurs de Spocco Square est dès maintenant disponible contre 500 points platine (+ frais de port) sur le My Nintendo Store !



Source : Nintendo