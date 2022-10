Bayonetta 1 : Nintendo s'excuse et promet le retour de l'édition physique plus tard cette année

Bayonetta 3 est enfin disponible sur Nintendo Switch. Si vous êtes fan, peut-être avez-vous réussi à vous procurer l'édition Mascarade de la Trinité- sinon, il est encore temps de participer à notre concours pour espérer remporter un exemplaire !) Outre le jeu, et un superbe artbook, l'édition comporte trois jaquettes (formant un panorama) pour les trois jeux sortis sur Nintendo Switch. Une belle idée qui incite les joueurs à se procurer les deux autres jeux en version boîte mais qui se heurte à un petit souci. En effet, si Bayonetta 2 est facilement trouvable sur le net ou en magasin, il en va tout autrement pour le premier opus. Bayonetta 1 n'est sorti que très récemment en version boîte sur Nintendo Switch en tant qu'article exclusif au My Nintendo Store et, à priori, en nombre (très) limité. Autant vous dire qu'il fallait être rivé à ses réseaux et être au taquet pour espérer récupérer un exemplaire. En effet, à peine Bayonetta 1 était-il ajouté au My Nintendo Store que la boutique de Nintendo était prise d'assaut et les stocks épuisés. A l'arrivée beaucoup d'incompréhension et de frustration pour de nombreux fans, comme résumé dans l'article spécial de notre ami GGvanrom (lire ici.)

Il est clair que Nintendo va devoir revoir sa politique en matière d'exclusivité et de collector pour éviter que la situation se répète avec d'autres jeux. En attendant, la firme japonaise s'est excusée sur les réseaux et a promis que l'édition physique de Bayonetta 1 reviendrait cette année. Vous pouvez en outre manifester votre intérêt pour le titre en laissant votre mail à cette adresse.

Nous vous présentons nos excuses pour ne pas avoir satisfait toutes les demandes concernant la version physique du jeu Bayonetta. Un réassort unique aura lieu cette année sur le My Nintendo Store .

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

