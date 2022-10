Bayonetta 3 édition collector Mascarade de la Trinité de retour en précommande

Si vous avez tarder pour vous offrir l'édition spéciale de Bayonetta 3, Mascarade de la Trinité, il est possible de le trouver actuellement chez différents marchands dont Amazon. Attention, le prix grimpe déjà et on peut penser que la tendance ne va pas s'inverser. Sur le My Nintendo Store, l'édition est en rupture de stock et on ne sait pas encore si Nintendo nous gratifiera d'un réassort. Pour rappel, cette édition spéciale contient un artbook de 200 pages et trois jaquettes spéciales pour les trois jeux qui misent côte à côte forment un panorama. Une belle idée mais, évidemment, encore faut-il avoir les trois jeux en physique dont la version boîte du premier Bayonetta...

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

