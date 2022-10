My Nintendo Store - Fiasco total pour les ventes du collector de Xenoblade Chronicles 3 et de Bayonetta sur Nintendo Switch

Quel est le point commun entre l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3, et l'édition physique de Bayonetta premier du nom sur Nintendo Switch ? Toutes les deux ont été vendues exclusivement sur la nouvelle boutique en ligne de Nintendo dénommée le My Nintendo Store. L'autre point commun entre ces deux produits, ce sont les conditions catastrophiques de leur mise en vente. Comme vous le savez déjà, la boutique My Nintendo Store était en maintenance cet été, ce qui a conduit au report de la mise en vente du collector de Xenoblade Chronicles 3. Ce report avait été prévu afin de permettre à la boutique de Nintendo de faire peau neuve, et surtout d'être "en capacité de supporter l'afflux des clients pour la mise en ligne de cette fameuse édition collector".

Finalement, c'est le 6 septembre 2022 que la boutique revient flambant neuve, et c 'est le 14 octobre 2022 que les éditions collectors de Xenoblade Chronicles 3 sont proposées à l'achat aux joueurs. Enfin proposées, c'est vite dit... Suite à une alerte la veille prévenant les abonnés de la mise en ligne du produit, et à son lancement ce 14 octobre, le My Nintendo Store a tout simplement crashé en l'espace de quelques minutes. Une seconde salve de collector a ensuite été remise en ligne une fois l'euphorie passée, même constant, de nombreux bugs au moment de la validation du panier ou du paiement, et un stock qui a fondu comme neige au soleil en plein milieu de l'été. Outre la frustration de ne pas avoir fait l'acquisition de cette édition, les collectionneurs et fans de la licence rongeaient surtout leur frein de voir ces édition pas encore expédiées déjà proposées sur les plateformes comme ebay, Vinted et autre Leboncoin à des prix grotesques.

Un coup il est là, un coup il est plus là...

Alors que les joueurs (dont votre serviteur) se remettaient à peine de cet amateurisme de la part de Nintendo sur la gestion des collectors de Xenoblade Chronicles 3, certains se sont rappelés que c'est également ce mois-ci que la version physique de Bayonetta premier du nom devait être disponible, également sur la boutique My Nintendo Store. La claque fût pour le coup encore plus violente pour l'occasion. Aucune alerte en amont, un tweet insipide à 16h37 indiquant que le jeu était disponible, et un stock écoulé en à peine 5 minutes avec au passage des paniers une nouvelle fois bugués pour les joueurs souhaitant commander autrement que par carte bleue...

De là, trois conclusions possibles, soit les quantités globales pour les deux produits étaient tout simplement ridicules, soit le site a une nouvelle fois été pris d'assaut par les habituels scalpers à l'affût de la moindre "rareté", soit la boutique My Nintendo Store est codée avec le c...oude. Une chose est sûre, la mise en vente de ces produits "collectors" est un véritable fiasco, et on espère qu'une seule chose, c'est que Nintendo ne soit pas tenté de réitérer l'expérience avec d'autres jeux comme, par exemple, un certain The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sous peine de voir leur boutique imploser de la même façon que les fans.

