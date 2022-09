Bayonneta premier du nom débarque très bientôt en version boîte sur Nintendo Switch

Jusqu'à présent uniquement disponible en version digitale sur l'eShop (contrairement à Bayonetta 2 sorti le 16 février 2018 sur Nintendo Switch) Bayonetta premier du nom s'apprête à revenir sur Nintendo Switch et cette fois-ci en version boîte. Profitant de l'imminence de la sortie de Bayonetta 3 qui arrivera le 28 octobre prochain , la sorcière préférée des fans de Nintendo bénéficiera dès le 30 septembre prochain d'une nouvelle corde à son arc avec une version physique en boîte de Bayonetta sur Nintendo Switch.

Ainsi les amateurs de beat em all pourront profiter des premières aventures de Bayoneta en version boîte sans avoir à passer par l'achat de Bayonetta 1 & 2 sur Nintendo Switch. Il n'y a donc plus aucune excuse pour rater ce premier épisode !

Smashing! The physical version of #Bayonetta, the first game in the Bayonetta series, is coming to #NintendoSwitch on 9/30!