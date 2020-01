Hideki Kamiya le réalisateur de Bayonetta s'emporte contre le menu de "merde" de la Nintendo Switch

Figure émérite de PlatinumGames, Hideki Kamiya est aussi bien connu pour n'avoir pas sa langue dans sa poche en hésitant pas, par exemple à bloquer ou à traiter ses fans de "stupides idiots" sur Twitter lorsque ceux-ci lui posent des questions qu'il juge trop débiles ! Dernièrement, si on en croit le site Nintendo Soup, il se serait emporté (toujours sur Twitter) contre le menu de la Nintendo Switch, le qualifiant de "merdique" (ou quelque chose d'approchant) à cause de ses grandes icônes qui prennent toute la place et relèguent les autres jeux à un sous-menu nommé "Tous les jeux" qu'Hideki Kamiya compare à une"poubelle" ! Et de se demander si ceux qui ont crée le menu ont jamais joué à un jeu sur Nintendo Switch ?!

Hideki Kamiya n'est pas le premier à se plaindre de l'interface de la Nintendo Switch. Beaucoup de joueurs réclament des options de personnalisation et des dossiers de façon à pouvoir classer ses jeux et ses applications... Mais jusqu'à présent, les mises à jour de la console n'ont pas apporté les modifications attendues... Mais peut-être que tout va changer en 2020 ?