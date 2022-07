Des icônes personnalisables Xenoblade Chronicles 3 sont disponibles sur le Nintendo Switch Online

Depuis mars dernier , le Nintendo Switch Online abrite l'option Missions et Récompenses qui permet de gagner des points Platine en remplissant certaines missions (voir détails ICI.) Les points Platine, on le rappelle sont des points que l'on reçoit très facilement en se rendant sur les sites de Nintendo ou encore en jouant à certains jeux mobiles Nintendo. Ils servent ensuite à obtenir des "récompenses", des goodies sur My Nintendo comme des fonds d'écran ou des articles exclusifs. Ils permettent aussi d'obtenir des éléments pour créer des icônes spéciales apparentées à des jeux. Pour la plupar, ces éléments ne restent disponibles que quelques jours et chaque mois de nouveaux jeux sont mis à l'honneur. C'est ainsi qu'en ce moment, vous pouvez afficher votre passion pour Xenoblade Chronicles 3 en créant votre icone à partir d'une sélection de personnages, de fonds et de cadres. Le Set 1 d'icônes dédiées à Xenoblade Chronicles 3 est disponible depuis vendredi . Il sera remplacé par le Set 2, vendredi prochain . Vous avez donc encore quelques jours pour obtenir cette première salve si le cœur vous en dit. Pour voir à quoi cela ressemble retrouvez notre aperçu ci-dessous et quelques captures d'écran.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE XENOBLADE CHRONICLES 3

REVUE DE PRESSE : TOUS LES TEST ET TOUTES LES NOTES DE XENOBLADE CHRONICLES 3

Voir aussi