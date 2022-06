Nintendo Switch Online - Le Set d'icônes n°2 de The Legend of Zelda : Breath of the Wild disponible sur Nintendo Switch

Comme chaque mardi maintenant, les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online peuvent dépenser leurs points platine qui prenaient la poussière dans des icônes personnalisées sur Nintendo Switch. Alors que la collection The Legend of Zelda : Breath of the Wild a débuté la semaine dernière, le set n°2 des icônes est disponible ce mardi 14 juin 2022 pour une durée limitée de 7 jours . Comme d'habitude, les personnages vous coûteront 10 points platine, tandis que les fonds et les cadres vous en coûteront 5. Et pour ceux a qui le porte-monnaie de point platine commence à faire grise mine, nous vous rappelons que vous pouvez en récolter en effectuant les 4 missions hebdomadaires, et en répondant aux questionnaires de satisfaction que Nintendo envoi de temps en temps après l'achat d'un jeu.