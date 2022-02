Nintendo a semble-t-il encore amélioré la qualité des jeux N64 sur Nintendo Switch - Le brouillard est revenu dans Zelda Ocarina of Time

Depuis peu, la bibliothéque de jeux N64 est disponible sur Nintendo Switch via la formule d'abonnement au Nintendo Switch Online + pack additionnel. A priori, une bonne nouvelle même si des bugs plus ou moins gênants sont venus gâcher la fête (sans parler du choix de l'abonnement au lieu de la Console Virtuelle) En effet, de nombreux joueurs se sont plaints des versions des jeux non conformes aux versions originales avec notamment l'absence de reflets dans l'eau et de brouillard dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Le datamineur OatmealDome a déjà noté le mois dernier des améliorations même si ce n'était pas encore ça. A l'occasion de la sortie de Zelda Majora's Mask (voir détails ICI) l'application N64 de la Switch s'est mise à jour et toujours selon OatmealDome, Nintendo en aurait profité pour améliorer encore la qualité de l'émulation des jeux N64 sur Nintendo Switch. Reprenant toujours le même passage de Zelda : Ocarina of Time, OatmealDome note désormais que la qualité a été réhaussée et que le brouillard est revenu et que d'autres améliorations (qu'il détaillera plus tard) peuvent être constatées. Une bonne nouvelle qui montre que Nintendo écoute les critiques et continue à travailler sur l'application. En même temps, c'est un peu ironique... Qui aurait parié que plus de 25 ans après la sortie de la N64, les joueurs allaient se réjouir du retour du brouillard dans Zelda : Ocarina of Time ! Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires.

Pour rappel The Legend of Zelda : Majora's Mask est désormais disponible dans la bibliothéque de jeux N64 sur Nintendo Switch (voir détails ICI.)

Traduction du tweet d'OatmealDome :

[Nintendo Switch Online - N64]



Version 2.0.0 is now available. There appear to be a bunch of game configuration updates which I will cover in another tweet.



Notably, however: the infamous Water Temple room is completely fixed, as the fog has been restored. pic.twitter.com/LdYX7t4lHS