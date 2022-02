Ultimate Chicken Horse est le prochain "Jeux à l'essai" pour les abonnés Nintendo Switch Online

Dès le 9 février prochain , les abonnés au service Nintendo Switch Online vont pouvoir gratuitement s'essayer à un tout nouveau jeu dans le cadre de l'offre "Jeu à l'essai" spécialement déployée pour les abonnés, le déjanté Ultimate Chicken Horse. En effet, sorti initialement sur Nintendo Switch le 25 septembre 2018 , ce jeu aussi fun que complètement barré vous offrira des heures de rigolade à mi-chemin entre Super Meat Boy et un Goat Simulator. Vous aurez jusqu'au 15 février pour vous essayer à ce titre qui vous demandera environ 7 heures pour voir le bout de son aventure, ce qui devrait être amplement suffisant. Jouable en multi local ou en ligne, il y en aura pour tous les goûts et ceux qui n'auront pas eu leur dose d'Ultimate Chicken Horse pourront acquérir le jeu pour 14,99 euros passée cette offre.

Rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour bénéficier de cette offre mais simplement au "simple" Nintendo Switch Online dont les prix sont les suivants :

N'avez-vous jamais rêvé d'être un cheval capable de sauter sur les murs, de tirer des flèches, de poser des pièges et de prendre le dessus sur vos amis animaux lors d'une course d'obstacles pleine de dangers que vous imaginez ensemble ?

Et bien votre vœu est exaucé !

Ultimate Chicken Horse est un jeu de plateformes festif permettant à vos amis et à vous-même de construire le niveau tout en jouant, et de placer des pièges mortels avant de tenter d'atteindre la fin du niveau. Si vous y parvenez alors que vos amis n'y parviennent pas, vous remportez un point ! Jouez en ligne ou en local avec vos copains animaux et découvrez une large palette de plateformes dans toutes sortes d'endroits étranges vous offrant de nouveaux moyens de faire la bringue avec vos amis.

- Jeu en ligne et local jusqu’à quatre joueurs

- Jeu multiplateforme entre Nintendo Switch et PC

- Déroulement unique allant du placement stratégique de blocs au jeu de plateformes aux contrôles pointus

- 18 niveaux aux fonctionnalités diverses

- Construisez et partagez vos niveaux personnalisés

- Affrontez-vous pour battre des records dans les niveaux Défi sur toutes les plateformes

- Énorme bibliothèque de blocs permettant de créer une infinité de niveaux

- Règles et modes de jeu personnalisables

- Mode Partage de manette pour jouer en multijoueur avec un clavier ou une manette

- Incarnez un poulet, un cheval, un mouton, un raton laveur et d'autres animaux merveilleux

- Graphismes fun et cartoonesques

- Chouette bande-son funky