Saviez-vous que les Yoshi colorés avaient chacun un nom ?

C'est un détail méconnu qui refait surface aujourd'hui. A priori, les Yoshi colorés de l'île des Yoshi du jeu culte Super Mario World 2 : Yoshi's Island auraient chacun un prénom et seul le "Yoshi" vert se nommerait Yoshi. C'est une anecdote relayée par le compte Twitter Supper Mario Broth qui s'appuie sur différentes sources et notamment sur les scans de la bande dessinée officielle qui a accompagnée la sortie du jeu en Europe.

Grâce à cela on découvre que :

D'après un fan, ces noms correspondraient aux employées du Club Nintendo chargés de la localisation du titre en Europe :

Alors à dire vrai, on ne sait pas si ces noms sont véritablement gravés dans le marbre mais, c'est amusant après tant d'années de continuer à découvrir de nouvelles anecdotes. Si vous n'avez encore jamais joué à Super Mario World 2 : Yoshi's Island, n'oubliez pas que vous pouvez le découvrir notamment via l'abonnement au Nintendo Switch Online. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Official Nintendo of Europe materials give each of the Yoshis in Yoshi's Island a name: Yoshi, Jonny, Sunny, Claudi, Eddi, Netty, Tommy and Marci. These are used both in the official guide for the game and Club Nintendo comics. pic.twitter.com/4qjcSCp7dC