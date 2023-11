Jet Force Gemini : un nouveau jeu Rare de la Nintendo 64 en approche sur le Nintendo Switch Online

Il semblerait qu'après GoldenEye 007, un autre jeu Rare de l'époque bénie de la N64 débarque sur Nintendo Switch dès ce mois-ci , pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos ICI). Il s'agit de Jet Force Gemini, un jeu d'action-aventure sorti en 1999 sur Nintendo 64.

Développé par le studio anglais mythique Rare à qui l'on doit des chefs d'œuvre comme Banjo-Kazooie ou Conker's Bad Fur Day, Jet Force Gemini n'est pas forcément leur jeu le plus connu et il n'a d'ailleurs pas eu le même succès ni le même impact que d'autres jeux Rare de la même époque comme Donkey Kong 64 et Perfect Dark. Cependant, le titre est excellent et malgré une prise en main difficile (et sûrement plus encore aujourd'hui, surtout si vous ne possédez pas la manette N64 sans fil) et une action un peu fouillis, Jet Force Gemini regorge de belles idées et de scènes d'action dynamiques. Il dispose en outre d'un mode multi-joueur efficace en écran partagé.

Jouant à fond la carte de la série B avec un côté rétro assumé et multipliant les références SF, de Star Wars à Starship Troopers en passant par Metroid et Alien, le jeu a sûrement pâti d'un positionnement bancal (avec une cible difficile à définir) et d'un développement chaotique (au départ, les héros avaient un look cartoon "chibi"). Son retour en Haute Définition dans la bibliothèque N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel est donc une bonne nouvelle qui devrait permettre aux anciens de se confronter à leurs souvenirs et aux plus jeunes de découvrir cette nouvelle perle "Rare".

Jet Force Gemini n'a pour le moment été annoncé qu'au Japon pour une sortie sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel prévue le 30 novembre prochain . Cependant, on peut penser que le jeu sortira aussi en Europe et aux Etats-Unis au même moment . En attendant (on l'espère) une annonce officielle, veuillez retrouver une présentation du jeu et les première images de la version à venir sur Nintendo Switch

Présentation de Jet Force Gemini sur Nintendo 64 :

Jet Force Gemini, développé et édité par Rare, est un jeu de chasseur intergalactique qui met en scène trois courageux héros. L'histoire, qui se déroule dans une région inconnue de notre galaxie, prèsente une équipe d'aventuriers appelée Jet Force Gemini en lutte héroïque contre les menaces grandissantes d'un seigneur de la guerre nommé Mizar. Juno, Vela, et leur fidèle chien Lupus, qui n'ont que faire des autorités galactiques indifférentes, sont eux bien déterminés à contrecarrer les plans de Mizar. Le rendu visuel de Jet Force Gemini ne fait pas dans le subtil. Non, car son but est de propulser les joueurs dans un monde futuriste rempli de couleurs et d'effets spéciaux volatiles. L'animation des personnages est d'un naturel très fluide, et des scènes cinématographiques superbement réalisées procurent des pauses très divertissantes pendant le déroulement de l'action. Sur le plan graphique, Rare est particulièrement fière des effets lumineux en temps réel de JFG. La détonation des armes diffuse de la lumière sur toutes les structures environnantes à chaque coup porté à un ennemi, et si l'alien parvient à éviter le coup, le souffle de l'explosion continue d'affecter l'environnement à perte de vue. Avec des effets lumineux uniques pour chaque arme, les combats les plus féroces transformeront votre écran en un formidable kaléidoscope de couleurs. Durant leur quête pour trouver et détrôner Mizar, les Jet Force Geminians devront traverser 120 étapes d'une action époustouflante. Les personnages voyagent en empruntant des chemins différents pour atteindre la planète où se trouve Mizar, où ils finissent par se retrouver pour une grande confrontation générale. Chaque personnage possède un talent unique qu'il doit apprendre à maîtriser tout au long du voyage. Vela peut nager dans l'eau pendant longtemps, Juno est capable de marcher sur des surfaces brûlantes, et le chien Lupus peut sauter beaucoup plus loin que les autres personnages. Il se pourrait même que nos héros gagnent la possibilité d'acquérir des bonus robotiques qui leur donnent encore davantage de flexibilité. Comme tout jeu Rare qui se respecte, JFG est bourré à craquer d'extras, comme des courses à quatre joueurs et des jeux de deathmatch - même s'il vous faudra avancer pas mal dans votre quête de ce vieux fou de Mizar avant de pouvoir les débloquer.

,

,

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Voir aussi :