Mario Party et Mario Party 2 : les titres originaux de la N64 de retour dès aujourd'hui sur le Nintendo Switch Online

Aujourd'hui, l'application N64 disponible via l'abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos ICI) reçoit deux nouveaux jeux de choix. En effet, ce sont deux classiques indémodables de la console 64 Bit qui sont désormais disponibles sur Nintendo Switch : Mario Party et Mario Party 2. Ainsi, les plus jeunes joueurs vont pouvoir s'essayer aux jeux fondateurs d'une licence dont le succès ne s'est jamais démenti au fil des années et les plus vieux, se confronter à leurs souvenirs... A première vue, plus de 20 ans après leur sortie initiale, le temps a été clément avec ces deux titres qui restent toujours des valeurs sûres avec un "pixel art" qui rend plutôt bien en HD. Les mini jeux sont en outre toujours aussi fun (certains ayant été repris depuis) même si, comme toujours, mieux vaudra avoir des manettes N64 pour mieux les apprécier et retrouver les sensations originales.