F-Zero X désormais disponible sur Nintendo Switch

Le Pack additionnel du Nintendo Switch Online (voir toutes les infos ICI) vient de recevoir aujourd'hui un nouveau titre sur l'application de jeux N64. Il s'agit de F-Zero X qui date de 1998 et qui, pour rappel, est le deuxième opus et le premier en 3D de la série. Célèbre pour ses courses ultra-rapide et son ambiance SF, le jeu demande un peu de doigté pour être maîtrisé surtout si vous ne possédez pas la manette N64 pour Nintendo Switch (uniquement disponible à la vente sur le My Nintendo Store et, malheureusement, pour le moment en rupture de stock.) Notez que si les jeux disposant de textes localisés en français disposent de deux versions (US et Eur), F-Zero X est uniquement disponible en version américaine et donc en 60hz. Retrouvez ci-dessous, une présentation de F-Zero X ainsi qu'une vidéo de gameplay.

Succédant brillamment à un classique Super Nintendo, F-Zero X est l'une des courses les plus rapides qu'il vous sera jamais donné de voir. Et si le premier opus de F-Zero vous donnait déjà le vertige, attendez de voir F-Zero X ! L'une des raisons pour laquelle F-Zero X est si énorme est sans doute la constante fluidité de ses animations. Et jamais le moindre ralentissement, même quand vous avez 30 vaisseaux à l'écran qui se battent pour la pole position. La course dont vous deviendrez sans doute le plus accro est celle qui vous permet d'opposer quatre joueurs en écran partagé, et ce, toujours sans flottement dans la vitesse de déroulement du jeu.

Tout comme dans la version originale F-Zero, les bords de piste sont montés de manière à endommager votre véhicule si vous ne parvenez pas à les éviter, ce qui ne devrait pas manquer de vous motiver à piloter de la manière la plus précise possible. Il y a des boosters de vitesse qui sont situés dans des endroits stratégiques autour de la piste, mais vous pouvez aussi enclencher vous-même le turbo en appuyant sur le bouton B quand vous avez bouclé un tour, mais sachez que ce sera au prix d'une perte d'énergie protectrice. Grâce aux boutons R et Z qui permettent à votre voiture de mieux négocier les virages, vous pourrez tailler la route. Des contrôles bien conçus donnent une impression naturelle et vous permettent d'avoir votre véhicule bien en main, essentiel quand la moindre petite erreur de manœuvre peut vous éjecter de la piste pour vous précipiter dans l'oubli.

Les joueurs ont le choix entre 30 vaisseaux de course différents, avec des réactualisations de Captain Falcon's Blue Falcon et d'autres véhicules de F-Zero. Chaque vaisseau présente des caractéristiques de pilotage différentes. Certains sont des véhicules légers qui se déplacent facilement alors que pour d'autres, plus lourds, les manœuvres sont plus difficiles. Mais vous pourrez remporter la victoire avec n'importe lequel de ces vaisseaux. Et ne commettez pas l'erreur de penser que ce sont toujours les véhicules les plus rapides qui remportent la victoire. Les vaisseaux plus lourds sont blindés et donc plus à même de résister aux dégâts générés par les glissières en bord de piste. Et d'ailleurs, pour les parcours plus tortueux et plus traîtres, vous verrez qu'il suffit parfois d'être le dernier vaisseau à flotter en course pour gagner !

Avec F-Zero X, vous pouvez ajuster l'angle de vue pendant la course, faire pivoter la camera pour regarder derrière votre véhicule, ou encore l'élever pour voir une vue aérienne de la course. Vous pouvez également zoomer sur votre véhicule, pour remarquer qu'il est composé de simples formes au design magnifiquement épuré. Les environnements non plus ne sont pas encombrés de détails inutiles. Et d'ailleurs, à 1 000 KPH, vous n'aurez pas beaucoup le loisir d'admirer le paysage. En plus de ses nouveaux véhicules, circuits et personnages, F-Zero X a vraiment tout pour faire un hit auquel on ne se lasse pas de rejouer. Pour pouvoir piloter chacun des 30 véhicules et courir sur toutes les pistes, vous devez faire vos preuves en vous plaçant bien dans chacun des différents modes de circuit. Ah, les armes et les bonus divers. Mais pour quoi faire ? Vous êtes déjà bien occupé comme ça avec l'un des jeux de course les plus rapides jamais vus à ce jour.