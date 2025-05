Killer Instinct Gold : un nouveau jeu Rare ajouté à la bibliothèque N64 de la Nintendo Switch

En attendant la nouvelle collection dédiée aux jeux GameCube sur Nintendo SWITCH 2, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (la version "plus" de l'abonnement initial) peuvent retrouver dès aujourd'hui un nouveau jeu sur l'application N64 de leur console.

Ce n'est pas Conker's Bad Fur Day, Diddy Kong Racing ou Donkey Kong 64 mais Killer Instinct Gold, un autre jeu du studio Rare sorti au milieu des années 90 sur Nintendo 64 . Ce n'est pas le plus connu, ni le plus apprécié des titres du studio anglais mais si vous êtes fan ou que vous voulez vous faire votre propre avis, il vous suffit de lancer l'application.

Le tournoi Killer Instinct est de retour dans ce jeu de combat classique de 1996, initialement sorti sur Nintendo 64™. Choisissez parmi une sélection de 10 combattants tueurs et testez votre instinct dans plusieurs modes de jeu explosifs. Affrontez d'autres combattants en mode Arcade classique, confrontez vos personnages préférés à ceux d'un ami en mode Équipe, ou affrontez jusqu'à huit joueurs en mode Tournoi à la ronde ! Il existe même un mode Entraînement pour perfectionner vos techniques, et avec des centaines de milliers de coups et de combos mortels à portée de main, un peu d'entraînement est essentiel

Pour être complet, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

