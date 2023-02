GoldenEye 007 : comparaison des performances des versions N64 vs XBOX vs Nintendo Switch

Il est parfois malvenu de se confronter à ses plus beaux souvenirs... GoldenEye 007 est un titre mythique développé par le studio anglais Rare qui a fait les belles heures de la N64 à la fin des années 90. Titre immersif et précurseur, bourré d'idées novatrices, mélangeant habilement les séquences de tir, d'exploration et même d'infiltration, GoldenEye 007 est un vrai jeu culte. Depuis plusieurs jours, le titre est de retour sur Xbox et Nintendo Switch, via des versions HD du titre original avec quelques améliorations (selon les plateformes). Sur Nintendo Switch, le jeu est disponible via l'application de jeux N64 de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Il est donc jouable à la manette Switch sans fil N64 permettant de retrouver vraiment les sensations de jeux originales. Mais encore faut-il l'avoir puisqu'il s'agit d'une exclusivité du store Nintendo et que la manette est en rupture de stock depuis des années... Il faut de toute façon garder en tête que les temps ont changé et que rejouer au pad N64 n'est pas des plus instinctifs. En cela, la version Xbox a un avantage en permettant de jouer avec le pad de la console et des contrôles "modernes". C'est possible aussi sur Switch, d'une certaine façon, mais pas à partir du jeu (qui est une version émulée du jeu original). Il faut alors se rendre dans les paramètres pour changer la configuration des boutons des Joy-Con. Dans une vidéo récente, Digital Foundry a passé en revue les différentes spécificités, qualités et défauts des trois versions du jeu, en en profitant pour analyser leurs performances;

Retrouvez ci-dessous cette vidéo (en anglais avec possibilité de sous-titres FR) et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de GoldenEye 007 en 2023.

Source : Nintendolife