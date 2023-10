Mario Party 3 : le hit de la N64 revient ce vendredi sur Nintendo Switch

C'est une bonne nouvelle si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos ICI). En effet, dès demain, le catalogue de l'application N64 disponible via l'abonnement étendu, va recevoir un nouveau titre. Après Mario Party et Mario Party 2 (disponibles depuis un an ), c'est Mario Party 3 qui va se rappeler à notre bon souvenir.

Sorti fin 2001 , Mario Party 3 est l'un des derniers jeux de la Nintendo 64. Toujours aussi fun (et peut-être même plus) le jeu, même si très semblable à ses prédécesseurs, Mario Party 3 permettait de découvrir 70 nouveaux mini-jeux et des plateaux totalement délirants. Il permettait aussi de jouer, pour la première fois dans la licence, avec Daisy (que l'on retrouve en ce moment dans Super Mario Bros. Wonder). Mario Party 3 revient donc sur la Console Virtuelle de la Switch dès le 27 octobre 2023 dans sa version originale mais avec des graphismes en HD et la possibilité de jouer avec ses amis en ligne.

Présentation de Mario Party 3 sur Nintendo 64 :

Décidément, il n'y a vraiment pas plus fêtard que Mario ! Notre petit plombier ventru a déjà organisé deux bringues délirantes sur Nintendo 64, et pour Mario Party 3 il a décidé de faire encore plus fort. Alors, répondez tout de suite à l'invitation car avec ses 70 mini-jeux entièrement nouveaux à maîtriser et ses plateaux de jeu interactifs complétement déments, Mario Party 3 est une fête à ne manquer sous aucun prétexte !

Cette fois-ci, la bande du Mushroom Kingdom a décidé d'organiser une fête pendant laquelle ils choisiront celui ou celle qui mérite de garder la Millennium Star tombée dans le jardin de Princess Peach. Et bien sûr, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario et DK se disent que le meilleur moyen de régler leur différend est de s'affronter sur un plateau de jeu rempli de mini-jeux pour quatre joueurs très téméraires.

Et si vous voulez faire de Mario Party 3 un moment inoubliable, tous à vos téléphones pour inviter quelques amis au délire. Dès que chaque joueur a choisi son personnage, la folle chasse aux Étoiles peut commencer. Mario Party 3 se déroule essentiellement comme un jeu de société traditionnel, puisque les joueurs lancent des dés pour avancer sur un plateau. Seulement voilà, si les plateaux sont superbes, ils sont aussi semés d'embûches. Alors, attention à la boule de neige géante qui est lâchée dans Chilly Waters ou aux wagonnets fous des mines de Creepy Cavern. Pour acquérir des Pièces, les joueurs doivent s'affronter dans un tas de mini-jeux très variés, soit en solo, soit en s'associant à des amis.

Mario Party 3 est bourré à craquer de nouveaux jeux comme vous n'en n'avez jamais vus, comme Eatsa Pizza, où le but de l'opération est de s'avaler une pizza de la taille d'une piscine le plus rapidement possible. Dorrie Dip est un autre jeu très cool où il faut monter sur le dos du monstre géant du lac de Super Mario 64. Dès que vous vous êtes fait assez d'argent de poche, vous pouvez vous payer une Étoile quand vous tombez sur un des espaces Étoile flottants. C'est le joueur qui a amassé le plus d'étoiles à la fin du jeu qui gagne. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Les étoiles peuvent constamment changer de mains car les joueurs peuvent se les échanger ou se les voler. Méfiez-vous de Boo le chapardeur, de Toad et de ses jeux de hasard ou des vilains tours de Bowser. Alors, si vous rêvez d'être le grand vainqueur de Mario Party 3, ne comptez pas uniquement sur la chance et misez aussi sur votre adresse.

Mario Party 3 est une recette qui a fait ses preuves pour quatre joueurs, mais c'est aussi un jeu qui propose un nouveau challenge appelé Duel Mode. En Duel Mode deux joueurs s'affrontent pour remporter la partie et peuvent embaucher des assistants comme Toad, Thwomp ou Boo pour les aider à se débarrasser de leurs concurrents. Parmi les mercenaires prêts à tout, on compte Koopa Troopa, Goomba, Snifit, Bob-omb et Piranha Plant.

Que vous soyiez un fan invétéré de Mario Party ou que vous soyiez invité pour la première fois au Mushroom Kingdom, vous vous éclaterez à vous dépêcher de rafler toutes les Étoiles que vous pourrez trouver sur le parcours avant vos amis. Et les jours où vos copains sont consignés, vous pourrez toujours vous lancer dans une partie solo avec le Story Mode de Mario Party 3. Quel que soit le mode de jeu que vous choisirez, avec Mario Party 3, c'est des graphismes soignés, une énorme rigolade, de l'action, et une telle variété que vous n'êtes pas prêt de vous lasser de faire la fiesta.