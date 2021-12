Nintendo avait raison : il y a bien eu des problèmes de connexion à l'eShop ce week-end

Si vous avez reçu une Nintendo Switch pour Noël ou si simplement vous avez voulu faire un tour sur l'eShop ce week-end, vous avez peut-être rencontré quelques soucis de connexion. Rien de bien surprenant et d'ailleurs, Nintendo l'avait anticipé, conseillant même aux nouveaux venus, sur ses réseaux, de créer leur compte Nintendo en amont. En effet avec l'arrivée massive de nouveaux joueurs, les sites de Nintendo ont été pris d'assaut et, même si c'est attendu chaque année et qu'on imagine bien que Nintendo prévoit les choses en conséquence, cette année, comme les autres, cela n'a pas raté : l'eShop a été plusieurs fois inaccessible- en tout cas aux Etats-Unis.

Le 25 décembre, Nintendo of America a publié un tweet pour le confirmer et inviter els joueurs à suivre l'évolution de la situation sur le site dédié à l'état des serveurs Nintendo.

En Europe, Nintendo n'a semble-t-il pas publié un tel message. Pour autant, on ne sait pas s'il y a eu des soucis. d'ailleurs, si vous en avez rencontré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaires.

Si vous êtes nouveau dans la famille Nintendo, Nous vous invitons à retrouver tous les liens importants pour configurer votre console dans notre news spéciale

We are aware that players are experiencing errors accessing Nintendo eShop, and are working to address the issue as soon as possible. Thank you for your understanding, and please see our Network Status page for the latest updates.https://t.co/KnM0g7z7jn