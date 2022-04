La seconde vague d'icônes utilisateurs Splatoon 2 est disponible sur l'application Nintendo Switch Online

Après une première vague d'icônes utilisateurs Splatoon 2 disponible depuis quelques jours , il est temps d'accueillir la seconde. Encore une fois le jeu de tir à la troisième personne de Nintendo y est mis à l'honneur, alors que nous attendons désespérément des nouvelles de Splatoon 3 dans cette collection d'items, divisée en trois catégories (personnages, fonds et cadres) coûtant entre 5 et 10 points platine et qui vous permettront de créer vos icônes personnalisées du plus bel effet. Une fois acquis, ces items seront vôtres pour toujours en dépit du fait que leur achat ne sera plus possible d'ici quelques jours . Rendez-vous mardi prochain afin de découvrir la troisième vague d'items.

