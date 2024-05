Nintendo World Championships: NES Edition : un NES Remix débarque en juillet sur Nintendo Switch - Tous les détails

Surprise. On pensait devoir attendre le mois de juin et le NINTENDO DIRECT spécial pour découvrir un nouveau jeu Switch mais Nintendo a décidé de dévoiler aujourd'hui sans tambour ni trompettes, Nintendo World Championships: NES Edition, un titre anthologique vous invitant à revisiter 13 titres NES à travers une multitude de courts défis dans une ambiance très années 90...

Jouable seul ou jusqu'à 8 en local sur la même console et permettant de comparer ses scores avec les joueurs du monde entier, Nintendo World Championships: NES Edition s'apparente à une sorte de NES REMIX (sorti sur Wii U et 3DS), plus axé sur la compétition.

Nintendo World Championships: NES Edition est attendu le 18 juillet 2024 sur Nintendo Switch. Déjà disponible en précommande sur l'eShop au prix de 29,99€ (pour un poids annoncé de 313 Mo ), Nintendo World Championships: NES Edition bénéficiera d'une édition physique Deluxe exclusive au My Nintendo Store. On y retrouvera le jeu en version physique, ainsi que 13 cartes illustrées , 5 pin's et une reproduction de la cartouche dorée mythique du jeu NES.

Pour plus d'infos, retrouvez la présentation complète de Nintendo World Championships: NES Edition ci-dessous ainsi que le trailer d'annonce et quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

Présentation de Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch

Jouez-la comme en 1990 Relevez plus de 150 défis de vitesse dans Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch. Chacun de ces défis vous replonge dans des instants mémorables de 13 jeux NES, dont des classiques tels que Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong, ou encore Metroid. Découvrez par exemple en combien de temps vous êtes capables de terminer le premier stage de Super Mario Bros., ou d'aspirer un ennemi dans Kirby's Adventure. Perfectionnez votre jeu et montrez que vous avez ce qu'il faut pour battre tous les records ! Affrontez le reste du monde en ligne Plongez dans les Championnats du monde en ligne et comparez vos meilleurs temps avec des adversaires de tous profils. Pas besoin de maîtriser les jeux de bout en bout, tout le monde peut viser la première place en relevant des défis ciblés ! Enregistrez vos meilleurs temps dans les cinq défis organisés chaque semaine et tentez de terminer en haut du podium ! Défiez vos proches en local Réunissez jusqu'à sept de vos proches et affrontez-vous aussi bien sur des défis individuels que sur des séries de défis à thème. Une fonction de retour automatique est aussi là pour vous aider à corriger vos erreurs et permettre à tout le monde de donner le meilleur de lui-même. Et bien évidemment, vous pouvez aussi jouer avec les manettes Nintendo Entertainment System pour Nintendo Switch pour une expérience authentique à souhait !

Nintendo World Championships: NES Edition – Ensemble Deluxe est aussi disponible en exclusivité sur le My Nintendo Store. Cette version inclut le jeu en version physique, 13 cartes illustrées, 5 pin's et une reproduction de Game Pak dorée. Faîtes part de votre intérêt sur le store de Nintendo

