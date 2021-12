Animal Crossing, Zelda, Mario, Splatoon... Un coup d'œil sur le calendrier 2022 officiel disponible à la commande sur le My Nintendo Store

Nous vous en avions parlé il y a peu, le calendrier officiel de Nintendo pour 2022 est disponible à la commande sur le My Nintendo Store. En y intégrant des artworks issus des différentes grandes sagas de Nintendo avec du Zelda, du Mario, de l'Animal Crossing ou encore du Metroid, du Pikmin et du Splatoon en pagaille, ce calendrier est là pour plaire à tous les fans de Nintendo, il est temps aujourd'hui d'y jeter un véritable coup d'œil puisque nous l'avons enfin reçu (après seulement 6 jours d'attente, ce qui est plutôt court comme délais de livraison). Nous vous joignons nos propres photos en fin d'article pour que vous puissiez vous même juger de l'indéniable qualité d'impression de ses différents cartons et pour que vous puissiez aussi juger du packaging ingénieux employé par Nintendo pour minimiser l'emballage et sa taille.

Pour acquérir ce calendrier, rien de plus simple, il vous suffira de cliquer sur le lien ci-dessous, de dépenser 300 points platines (faisables gratuitement et rapidement en réalisant diverses actions sur le site) et de dépenser 6,99 euros de frais de livraison. Avez-vous, vous aussi, craqué pour ce calendrier ?