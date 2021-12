Zelda, Mario, Splatoon, Animal Crossing... Le Calendrier 2022 de Nintendo est disponible sur le My Nintendo Store

Vous l'attendiez peut-être, ou bien c'est une surprise, le calendrier officiel Nintendo est disponible à la commande sur le My Nintendo Store. Mélangeant des artwork issus des différentes grandes sagas de Nintendo avec du Zelda, du Mario, de l'Animal Crossing ou encore du Metroid, du Pikmin et du Splatoon en pagaille, celui-ci est à la fois complet et très réussi (comme en attestent les photos ci-dessous). Pour l'acquérir, rien de plus simple, il vous suffira de cliquer sur le lien ci-dessous, de dépenser 300 points platines (faisables gratuitement et rapidement en réalisant diverses actions sur le site) et de dépenser 6,99 euros de frais de livraison.

Nous vous avons glissé l'intégralité des visuels disponibles en fin d'article, comme vous pouvez le constater il y en aura pour tous les goûts !

Ce calendrier de bureau se compose de 13 pages (une page de couverture et une page par mois) portant des illustrations de personnages Nintendo, et est accompagné d'un support et d'un étui. Au verso de chaque page du calendrier, vous aurez la place d'écrire votre emploi du temps. Posez le calendrier sur son support, et le tout sur votre bureau !

Matériaux et dimensions :

Pages du calendrier : 13,4 x 13,4 cm, imprimées sur papier couché mat 350 g/m²

Support : 13,4 x 17,5 cm, carton noir 400 g/m²

Source : Nintendo