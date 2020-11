Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau : toutes les notes et tous les tests

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est la ! Il sort officiellement demain mais il est déjà possible de l'obtenir dans certaines boutiques (en tout cas dans les grandes villes avec celles qui font du click & collect) En attendant que tous les joueurs puissent obtenir leur copie du jeu et que ceux qui le souhaitent, partagent leurs avis sur les réseaux, ce sont les médias spécialisés qui ont donné le leur en publiant hier, leur test. Sur Nintendo-Master, c'est notre GG qui s'y est collé et vous pouvez retrouver son test en cliquant ICI.

Pour les autres, retrouvez une sélection de sites avec les liens menant aux tests, leur note et une petite phrase en résumé.

Sites FR Nintendo :

Sites FR jeux vidéo

Voir aussi l'avis de :

Le Monde / Pixels : jouissif mais répétitif

: jouissif mais répétitif Nintendo-Difference - pas forcément un indispensable de la fin d'année sur Nintendo-Switch mais un coup de cœur quand même !

Sites JV anglosaxons :

Nintendo World Report : 8,5/10 : un jeu d'action agréable avec quelques défauts (dont les missions avec les créatures divines...)

Gamereactor : 8 / 10 : des incohérences dans le récit mais un bon jeu d'action (qui reste un musou)

USgamer : 4 / 5 : excellent musou avec beaucoup de contenu mais des problèmes techniques- surtout en portable

VG247 : 4 / 5 Pas à la hauteur de Botw mais un jeu d 'action plaisant

GamesRadar :4 / 5 - un fantastique hack and slash

Game Informer : 7.5 / 10 - un petit jeu qui permet de retrouver l'univers de BOTW mais il lui manque le côté exploration et énigme

GameSpot : 6 / 10 - pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui