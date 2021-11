Hyrule Warriors : L'Ere du Fleau - Les Sheikahs Pru'ha et Faras donnent tout ce qu'ils ont sur le champs de bataille en vidéo

Avec la sortie de la dernière partie de son DLC le 29 octobre 2021, Hyrule Warriors : L'Ère du Fleau propose enfin l'expérience la plus complète du jeu à ce jour. Outre l'ajout de nouvelles quêtes et de nouvelles cinématiques, ce sont aussi des personnages jouables supplémentaires qui se sont ajoutés au casting.Disponible après avoir terminé les quêtes principales de la Vague 2 du DLC, les Sheikahs Pru'ha et Faras débarque officiellement en tant que personnages jouables.

Fonctionnant en tandem, le jour contrôle Faras équipé de 2 bras utilisant la technologie archéonique, tandis que Pru'ha de son côté activera une de ses inventions fétiche, permettant d'utiliser les pouvoir des créatures divines. Afin de voir comment se comporte le duo en combat, nous vous laissons découvrir notre vidéo de gameplay ci-dessous.