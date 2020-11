Test - Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Réécrivez les bases posées dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Alors que de nombreux joueurs sont actuellement entrain de s'arracher les cheveux pour tenter d'avoir leur exemplaire de PS5, Nintendo continue son bonhomme de chemin de son côté, et en profite pour sortir cette semaine son dernier titre en partenariat avec Koei Tecmo. Réécrivant l'histoire de la Grande Guerre narrée dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild en 2017, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau nous propose un voyage dans le temps pour tenter de repousser le Fléau Ganon avant sa résurrection, en compagnie de Link, Zelda, Impa et bien d'autres défenseurs du Royaume.

Disponible depuis ce vendredi 20 novembre 2020 , nous vous laissons découvrir notre test dédié garanti sans spoil dans nos colonnes.

Un siècle avant le début de The Legend of Zelda : Breath to the Wild, le peuple d’Hyrule n’eut d’autres choix que de s’avouer vaincu face au Fléau Ganon. Bien que scellé à la dernière minute par la Princesse Zelda, ce dernier a réussi avec l’aide de ses sbires à mettre en déroute l’intégralité des soldats du Royaume, Link compris. Tandis que la princesse Zelda éveillait pour la première fois ses pouvoirs liés à la Triforce, baignant ainsi ses ennemis dans un torrent de lumière, un autre faisceau lumineux fit alors son apparition du côté de la chambre de la princesse au Château d’Hyrule...

Source : Nintendo