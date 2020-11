Hyrule Warriors peut-il être décliné en série et y aura-t-il d'autres spin-off de The Legend of Zelda ?

A l'occasion de la sortie d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau le producteur de la Legend, Eiji Aonuma a été interrogé par IGN sur l'éventualité de transformer Hyrule Warriors en licence à part entière avec d'autres épisodes mais aussi plus largement d'utiliser la licence Zelda dans d'autres spin-off, entre deux épisodes canoniques. Pour Hyrule Warriors, le producteur est dubitatif : c'est lui qui a eu l'idée d'associer Hyrule Warriors a Breath of the Wild pour d'un côté approfondir l'univers du dernier Zelda (et profiter de sa popularité) mais aussi et surtout pour faire patienter les joueurs avant la sortie de Zelda Botw 2. C'est donc un concours de circonstance et il se demande si celui-ci pourra se reproduire de sitôt. Il faut reconnaître qu'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ne pouvait pas mieux tomber. De plus, quasiment toutes les ressources étaient déjà à portée de main pour réaliser ce nouvel Hyrule Warriors ce qui forcément a du faciliter la mise en chantier et le développement. Cependant, même si de prime abord, on peut se demander, ce qui pourrait justifier un nouvel opus d'Hyrule Warriors, on peut ausi facilement trouver un moyen d'exploiter la licence avec un Hyrule Warriors 2 dans lequel on retrouverait une partie des héros du premier mais d'autres aussi , avec une nouvelle histoire, d'autres environnements, etc. The Legend of Zelda est une licence riche et on peut forcément l'exploiter de mille façons. Après, est-ce vraiment souhaitable ?

D'ailleurs au sujet de la pertinence de faire d'autres spin-off autour de Zelda, Eiji Aonuma est tout aussi prudent. A priori, Nintendo n'est pas contre mais ne cherche pas à tout prix à en faire. Tout dépend du projet et, comme pour Hyrule Warriors, des circonstances. Impossible donc, pour le moment, de planifier d'autres spin-off comme on peut le faire avec les épisodes phares de la Legend dont on attend au moins un nouvel opus à chaque nouvelle génération de consoles Nintendo. En même temps comme pour Mario, Nintendo semble avoir décidé de proposer un nouveau projet lié à Zelda par an. Pour tenir cet objectif, Nintendo peut très bien entre les remasters, les remakes, et les épisodes originaux, proposer des spin-off (comme Four Swords ou Tri Force Heroes par exemple)

Alors aimeriez-vous plus de Zelda dans des genres totalement différents ? N''hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre 2020 . Pour tout savoir, retrouvez notre test complet (ici) ainsi que ceux des autres sites et médias en général dans la revue de presse du jeu (la.)

Source : Ign