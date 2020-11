Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Des personnages DLC révélés suite à un datamining sur les doublages audio ?

Comme vous le savez aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des DLC et autres surprises incluses dans un jeu dévoilée par quelques bidouilleurs avant leur annonce, au grand désarroi des développeurs et des éditeurs. Procédant à ce que l'on appelle communément le datamining, il est en effet possible de découvrir des éléments, images sons ou autres, inaccessible aux joueurs qui ne savent pas décortiquer les données d'un jeu. Hélas pour Nintendo, Koei Tecmo et Omega Force, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau semble lui aussi avoir révélé quelques-uns de ses secrets avant l'heure : la possible apparition de personnages DLC.

La source permettant de déduire l'apparition de personnages jouables supplémentaires se cache en fait dans les extraits audio de chaque personnages du casting. Comme vous avez déjà dû l'entendre, que ce soit Link, Zelda, Impa ou tous les personnages du casting, ils ont toujours une onomatopée ou une petite phrase de dialogue pour agrémenter leurs bulles de dialogue. Et lorsque nous passons en jeu d'un personnage à un autre, le personnage qui était actuellement joué a tendance à crier le nom du nouveau personnage avec qui nous switchons (hormis Link bien sûr, toujours aussi muet).

Là où les choses deviennent plus intéressantes, c'est en fouillant les dernières lignes de dialogue. Alors que Pru'ha, Faras, Astor et Suppa font leur apparition dans le jeu à plusieurs reprises sans pouvoir être controlé pour autant, des bidouilleurs ont trouvé les extraits de plusieurs personnages du casting prononçant leur nom, comme pour une transition de personnage. Nouvelle mise à jour à venir d'ici la fin de l'année, ou DLC en préparation ? Nous aurons vraisemblablement la réponse dans les prochains jours.