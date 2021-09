Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Le DLC Vague 2 : Gardien Souvenir s'offre un nouveau trailer

Après une première vague de contenu relativement chiche en nouveauté cet été, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau s'apprête enfin à dévoiler les dernières cartes de son Pass d'Extension. Dénommé Vague 2 : Le Gardien du souvenir, cette extension va nous permettre de découvrir de nouveaux pans de scénario qui faisait cruellement défaut à la première extension.

En outre, le trailer a également confirmé la présence de Pru'ha et Faras en tant que personnages jouables. Pour découvrir ce qui vous attend dans cette nouvelle extension, nous vous laissons savourer le trailer de l'annonce ci-dessous.

La 2e vague du pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau fera son arrivée avec un nouveau duo de personnages jouables, de nouveaux stages ainsi que de nouvelles histoires émouvantes. Défendez Hyrule en incarnant le duo loufoque formé par Pru'Ha et Faras, experts en technologies antiques. Découvrez des lieux comme l'amphithéâtre et le village Cocorico tels qu'ils étaient il y a 100 ans. Apprenez-en plus sur le Prodiges et le mystérieux Gardien au cours de nouvelles séquences narratives tandis que le combat pour l'avenir d'Hyrule se poursuit ! Les joueurs achetant le pass d'extension pourront aussi avoir accès au contenu de la vague 1, déjà disponible.