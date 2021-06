Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Admirez Zelda chevauchant le Destrier de Légende en vidéo

Depuis ce vendredi 18 juin, les joueurs de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qui ont fait l'acquisition de l'Expansion Pass peuvent enfin découvrir la première vague de contenu additionnel. Prénommée Pulsations Antiques, nous avons vu ensemble les premières missions de cette vague, ainsi que la nouvelle arme de Link : Le Fléau. Ayant continué à progresser dans les quêtes du Laboratoire de Pru'ha et Farras, une nouvelle arme a été débloquée : Le Destrier de Légende.

Utilisée par Zelda, il ne s'agit ni plus ni moins que de la Créature Divine de Link, elle-même accessible dans le DLC de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Si vous avez envie de découvrir comment se manipule en combat ce destrier mécanique, nous vous laissons découvrir notre vidéo maison ci-dessous.