Un coup d'œil sur les premiers bonus de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau s'est dévoilé un peu plus ce week-end grâce à de nouvelles séquences de gameplay en provenance directe du TGS au Japon mais aussi avec un nouveau trailer axé sur les prodiges (voir Ici.) L'occasion de découvrir de nouveaux détails notamment au sujet des bonus que les joueurs vont pouvoir obtenir. On vous en a déjà parlé mais si vous avez loupé l'info, retrouvez sur cette page les deux premiers bonus officialisés. Le premier est la "Louche du Bonheur" qui sera offerte pour tous ceux qui précommanderont le jeu en version téléchargeable. On ne sait pas si Link aura l'air louche en combattant mais au moins cette blagounette est faîte.

Quant au second bonus, il s'agit d'une "Epée d'entraînement en bois" réservée aux joueurs qui auraient joué à Zelda : Breath of The Wild et en aurait gardé une sauvegarde dans leur console. Ces bonus seront peut-être plus tard disponibles d'une façon ou d 'une autre en contenu additionnel sachant qu'au vu du précédent Hyrule Warriors (et de la tendance actuelle du marché) on peut penser que le jeu aura droit à des DLC- même si ça reste à confirmer officiellement.