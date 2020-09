Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau - une séquence de gameplay prévue pour le TGS 2020

Alors que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est sur les lèvres de tous les fans de Nintendo à travers le monde, c'est sur le site officiel du jeu que nous apprenons que celui-ci sera présent lors du TGS 2020 (Tokyo Game Show). En effet, Koei Tecmo, les développeurs derrière cet opus, montrera du live gameplay du jeu lors de cet événement le samedi 26 septembre 2020 à 22 h au Japon (soit 15 h en France) .

Une date qui concorde avec celle que Nintendo nous a teasé à la fin du premier trailer du jeu. Bref, un rendez-vous que les fans ne manqueront pour rien au monde.

Pour rappel, le TGS (Tokyo Game Show) est un événement 100% japonais et sera exceptionnellement et entièrement en ligne cette année due à la pandémie mondiale et débutera le 23 septembre 2020 et se terminera le 27 septembre 2020 . Retrouvez le lien du live organisé par Koei Tecmo ci-dessous. N'hésitez pas à activer le rappel pour ne pas le manquer.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est attendu sur Nintendo Switch le 20 novembre 2020 .

Source : Gamecity