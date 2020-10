Mario Kart LIVE : Home Circuit - retrouvez du gameplay en avant-première

Annoncé lors du Nintendo Direct consacré aux 35 ans de la série Super Mario, la sortie de Mario Kart LIVE : Home Circuit approche à grands pas. Et quoi de mieux avant de passer à la caisse que de regarder une vidéo gameplay afin de se faire une idée du produit. C'est le cas aujourd'hui lors d'une nouvelle édition de Nintendo Minute présentée et animée par Kit et Krysta. Retrouvez dès à présent la vidéo en question ci-dessous.

Pour rappel, Mario Kart LIVE : Home Circuit est attendu sur Nintendo Switch le 16 octobre 2020 . Découvrez dès maintenant toutes les informations à savoir pour préparer son salon en conséquence ici.

Source : Youtube