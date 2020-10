Les chats, nouvelles stars de Mario Kart Live : Home Circuit

Mario Kart LIVE : Home Circuit est désormais disponible. Vous êtes, à priori, déjà nombreux, à avoir sauté le pas et à partager vos expériences sur les réseaux sociaux. Si globalement le concept est salué tout comme son exécution, de nombreux joueurs déplorent bien souvent la nécessité d'avoir beaucoup d'espace pour réussir à jouer dans de bonnes conditions (sans compter qu'en plus, il faut faire du rangement...) Mais ce n'est pas le seul souci rencontré par les possesseurs du jeu... En effet, parmi les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on constate qu'un obstacle inattendu et redondant revient souvent : les chats !

Surgissant à l'improviste ou essayant d'intercepter le kart, il semblerait que les chats ne peuvent s'empêcher de s'incruster dans les parties devenant ainsi l'un des éléments perturbateurs les plus redoutables du jeu ! Retrouvez quelques vidéos ci-dessous et n'hésitez pas à nous faire part de vos propres expériences au sujet de Mario Kart LIVE : Home Circuit.

Pour rappel, Mario Kart LIVE : Home Circuit est en vente dans différentes enseignes spécialisées, et notamment sur Amazon, en deux version :

Le prix de lancement du jeu incluant le jeu, le kart (et la caméra) ainsi que les portiques est généralement de 99,99€. Le jeu est dispo en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch (voir là.) Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale ICI et dans nos précédentes news.