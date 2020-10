Mario Kart Live - Home Circuit disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch

Mario Kart LIVE : Home Circuit est désormais officiellement disponible sur Nintendo Switch. Le jeu mélangeant jouet, jeux vidéo et réalité augmentée vient d'ailleurs de faire son apparition sur l'eShop de la Nintendo Switch en téléchargement gratuit. Cependant même si vous le téléchargez, n'espérez pas commencer une partie puisque pour jouer, il vous faudra impérativement avoir le kart et sa petite caméra ! Cela laisse donc penser qu'il n'y a pas de cartouche dans la boîte de jeu comme on aurait pu le penser de prime abord... Si vous avez acheté Mario Kart LIVE : Home Circuit, sachez que le jeu pèse près de 965 Mo . Pour rappel, Mario Kart LIVE : Home Circuit est en vente dans différentes enseignes spécialisées, et notamment sur Amazon, en deux versions. Le prix de lancement du jeu incluant le jeu, le kart (et la caméra) ainsi que les portiques est généralement de 99,99€.

Les deux versions disponibles sont :

