Mario Kart LIVE : Home Circuit : la route Arc-en-ciel réalisée pour de vrai grâce à une imprimante 3D

Jusqu'à présent il y a toujours eu un seul Mario Kart par consoles Nintendo. Mais faut croire que tout change puisque depuis le 16 octobre dernier , Mario Kart 8 Deluxe a un concurrent : Mario Kart LIVE : Home Circuit, un épisode spécial qui utilise la réalité augmentée pour transformer votre intérieur en un véritable circuit ! Ainsi, un pied de table, un canapé, une chaussette sale ou encore un chat deviennent des obstacles et créent des parcours d'embûches plus ou moins délirants. mais il est possible aussi avec un peu d'imagination (de talent et de place) créer des circuits un peu plus recherchés. La preuve avec ce circuit crée par le fabricant d'imprimantes 3D BCN3D qui avec ses machines a reproduit la célèbre route Arc-en-Ciel version Super Mario Kart

Deux ingénieurs, dix employés et près de 4 000 pièces ont été nécessaires à la réalisation de cette route culte de près de cinq mètres pour un résultat dont on vous laisse juge avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Mario Kart LIVE : Home Circuit est en vente dans différentes enseignes spécialisées, et notamment sur Amazon, en deux versions :

Le prix de lancement du jeu incluant le jeu, le kart (et la caméra) ainsi que les portiques est généralement de 99,99€. Le jeu est dispo en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch (voir là.) Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale ICI, dans nos précédentes news et, bien sûr, dans notre test complet LA.

Source : Youtube