My Nintendo : échangez 600 points platines contre un kit de décoration pour votre Mario Kart LIVE : Home Circuit

Sorti le 16 octobre 2020 , Mario Kart LIVE : Home Circuit est le dernier jeu/jouet de Nintendo mêlant réalité et virtuel. Si vous avez toujours eu envie de personnaliser vos circuits sachez qu'il est maintenant possible d'égayer son Mario Kart LIVE : Home Circuit grâce à un kit de décoration disponible sur le site My Nintendo.

Il vous sera alors possible d'agrémenter vos circuits d'autocollants, de tuyaux et barils en échangeant 600 points platines. Attention cependant, lors de la finalisation de l'achat de cet objet, 6.99€ vous seront demandés correspondants aux frais de port du produit.

Retrouvez toutes les informations à savoir via le lien ici pour obtenir ce kit de décoration spéciale Mario Kart LIVE : Home Circuit. Retrouvez dès à présent notre TEST sur le jeu. Si cela vous intéresse retrouvez notre news sur le sac réutilisable spécial Animal Crossing : New Horizons

Préparez votre salon à accueillir vos courses endiablées grâce à ce kit de décoration qui se compose de 12 panneaux publicitaires, 2 tuyaux, 5 barils de pétrole et 4 barrières fléchées, et qui comprend également un feuillet d'instructions. Découpez ces pièces de carton et pliez-les pour agrémenter vos circuits.

INFORMATIONS:

Cette offre limitée est uniquement disponible sous forme de récompense My Nintendo !

Pour commander ce kit de décoration sur le My Nintendo Store, vous devez d'abord obtenir un code de récompense spéciale disponible sur My Nintendo. Rendez-vous ici pour échanger 600 points platine contre ce code de récompense, puis revenez sur cette page pour passer votre commande. Il vous suffira d'entrer votre code de récompense lors de la dernière étape.

Le code ne peut être utilisé que lorsque vous commandez le kit de décoration de circuit pour Mario Kart Live: Home Circuit sur le My Nintendo Store.

La commande est limitée à un kit de décoration par client. Vous pouvez lui adjoindre d'autres articles du My Nintendo Store. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer plus d'un code par commande. Le code de cette récompense ne peut pas être combiné avec un bon de réduction My Nintendo Store.

Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Les stocks sont limités, nous vous invitons donc à obtenir votre code de récompense et à commander votre kit de décoration dès que possible. Pour passer votre commande, vous devez disposer d'une carte bancaire.

INSTRUCTIONS :