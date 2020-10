Mario Kart LIVE : Home Circuit - Préparez votre salon pour ce vendredi 16 octobre

La franchise Mario Kart prend une nouvelle dimension en cette fin d'année 2020 avec la sortie de Mario Kart LIVE : Home Circuit sur Nintendo Switch. Faites l'acquisition d'un vrai kart téléguidé, placez au sol les 4 portiques inclus dans votre jeu, et préparez vous à voir votre salon prendre la forme d'une arène où s'affronteront Mario et tous ses acolytes dans des courses endiablées.

En attendant de pouvoir découvrir nos impressions sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un rappel du contenu proposé par Mario Kart LIVE : Home Circuit, ainsi qu'une longue vidéo explicative publiée par Nintendo il y a plusieurs jours déjà. Pour rappel, Mario Kart LIVE : Home Circuit est attendu le 16 octobre dans tous les magasins, et sera disponible en deux modèles : Kart Mario et Kart Luigi.

Mario Kart Live: Home Circuit est rapide à mettre en place : au début d'une partie, disposez les quatre portiques chez vous, puis passez dans chacun d'entre eux avec le kart pour créer le tracé de la piste. Une fois le circuit créé, c'est le moment d'en découdre ! Dans chaque course, les objets célèbres de la série affectent le kart physique, donnant ainsi une toute nouvelle dimension à l'action frénétique de Mario Kart. Par exemple, utiliser un champignon dans le jeu fera accélérer le kart, et vous faire toucher par une carapace rouge le stoppera net ! Le kart est conçu pour rouler sur de nombreux types de surfaces planes en intérieur telles que le bois dur, le stratifié, le carrelage et la moquette à poils courts, il est ainsi possible de combiner plusieurs types de surfaces différentes sur un seul circuit.

Le jeu propose de nombreux modes de jeu :

Grand Prix : déployez tous vos talents de pilote pour vaincre les Terreurs de Bowser dans huit Grands Prix comportant au total 24 parcours différents.

Course personnalisée : ce mode vous donne encore plus de possibilités créatives en permettant, en plus de dessiner le circuit, d'ajouter des obstacles, des objets et bien plus pour donner vie à des créations vraiment uniques.

Contre-la-montre : une fois que vous avez créé votre circuit élancez-vous pour établir le meilleur temps possible. A vous de tenter de battre votre record personnel ou, avec vos amis, passez-vous la console à tour de rôle pour tenter d'être celui qui fera le meilleur score.

Mode miroir : pour ceux qui aiment la difficulté, ce mode permet de jouer sur tous les circuits de Grand Prix mais dans une version inversée. En d'autres termes, les virages à droite seront des virages à gauche et ce qui vous semblait familier auparavant le sera tout de suite beaucoup moins.

Issu d'un partenariat entre Nintendo et Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit inclut un kart avec Mario ou Luigi comme pilote, suivant la version que vous choisissez, ainsi que quatre portiques, deux panneaux fléchés permettant d'améliorer vos circuits, et un câble de recharge USB pour le kart. Le logiciel, qui peut être téléchargé gratuitement sur le Nintendo eShop, se synchronise avec le kart physique*. Avec chacun sa console Nintendo Switch et son exemplaire deMario Kart Live: Home Circuit, jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter dans les modes Grand Prix ou Course personnalisée **.

* Connexion Internet requise.

** Une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite et un exemplaire de Mario Kart Live: Home Circuit sont nécessaires pour chaque joueur.