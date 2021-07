Mario Kart Live - Home Circuit reçoit la mise à jour 1.1.0 qui ajoute une nouvelle coupe Mario et un super kart Yoshi

Mario Kart LIVE : Home Circuit est un jeu concept qui utilise la réalité augmenter pour créer de véritables circuits de Mario Kart dans votre (grand) salon (voir notre test complet du jeu ICI). Si vous possédez ce titre / jouet,sachez que le jeu vient de passer en version 1.1.0 grâce à une mise à jour qui non seulement apporte "des améliorations générales" mais surtout ajoute au mode Grand Prix une nouvelle coupe, la Mario Cup ainsi qu'un nouveau kart, le Super Kart Yoshi et la klaxon Yoshi. Notez que ce nouveau kart et ce klaxon ne se débloque qu'en participant à la Mario Cup. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez une vidéo de gameplay de la coupe ci-dessous postée sur le net par un joueur.

Pour rappel, Mario Kart LIVE : Home Circuit est en vente dans différentes enseignes spécialisées, et notamment sur Amazon, en deux versions :

Le prix du jeu incluant le jeu, le kart (et la caméra) ainsi que les portiques est généralement de 99,99€. Le jeu est dispo en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch (voir là.) Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale ICI, dans nos précédentes news et, bien sûr, dans notre test complet LA.