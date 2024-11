Génération Mario Kart - Florent Gorges et Tamalou reviennent sur l'ensemble de la saga dans un livre chez Omaké Books

Après nous avoir régalé avec un Generation Smash Bros., lui aussi chez Omaké Books, Paul DE BARBEYRAC alias Tamalou, revient avec un nouvel ouvrage, cette fois-ci dédié à Mario Kart. Coécrit avec Florent Gorges, le célèbre traducteur et fondateur de la maison Omaké Books, cet ouvrage compte pasmoins de 192 pages. Dans celles-ci, Tamalou et Florent Gorges reviennent sur l'ensemble de la saga à quatre roues en l'analysant de sa création au phénomène qu'elle est devenue tout en proposant une rétrospective complète de celle-ci. De Super Mario Kart à Mario Kart Live : Home Circuit en passant évidemment par Mario Kart 8 Deluxe, vous saurez tout ou presque de la série.

Vendu au prix de 19,90 euros dans son édition standard et au prix de 24,90 dans son édition collector alternative dorée avec un marque-page dédié, l'ouvrage est dès à présent disponible à la vente sur le site d'Omaké Books et chez vos libraires.

CONTENU

Un livre-hommage richement illustré analysant, à travers une approche aussi ludique qu’informative, ce phénomène de société qu’est la saga Mario Kart, le jeu de course convivial et familial de Nintendo.

Demandez à n’importe qui, tout le monde connaît Mario Kart. Pourtant, est-ce que vous saviez que Mario Kart aurait pu exister indépendamment de la licence Mario, ou que la licence a également connu une longue carrière en arcade ? À travers cette rétrospective de la série, préparez-vous à devenir incollable sur la création de la célèbre franchise de Nintendo !

POINTS FORTS

- Le récit de la création de la série Mario Kart.

- De nombreuses anecdotes sur le développement ainsi qu‘une plongée dans ce qui a fait le succès de la série.

- Une rétrospective de l’ensemble des épisodes de la série de Super Mario Kart à Mario Kart Live: Home Circuit, en passant par Mario Kart Tour et la série Mario Kart Arcade GP.

- Focus sur les nombreux les power-up et sur les célèbres Route Arc-en-ciel.

- Le phénomène Mario Kart : inspirations, produits dérivés, compétitions, jeux concurrents...

- Interview d’Antistar, grand fan de Mario Kart, ancien président de la Fédération Française de Super Mario Kart et champion en contre-la-montre.

- Les résultats d’un sondage exclusif, effectué auprès des joueurs français sont inclus dans cet ouvrage afin connaître, par exemple, quel épisode le plus apprécié ou quel personnage est le plus joué !

LES EXCLUSIVITÉS DE CETTE ÉDITION COLLECTOR

- Couverture alternative cartonnée tirage limité.

- Une jaquette exclusive avec argenture à chaud !

- Un marque-page recto-verso exclusif.

- Exclusif au site Omaké Books.

À PROPOS DES AUTEURS

Florent GORGES est traducteur/Interprète (JP/FR) et a traduit de nombreux mangas officiels en français dont The Legend Of Zelda. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur l’histoire des jeux vidéo (L’Histoire de Nintendo, Génération Zelda...) et de biographies officielles de célèbres créateurs de jeux vidéo (Suda 51, Gunpei Yokoi, Yoshitaka Amano...).

Paul DE BARBEYRAC est créateur de contenu sur Internet sous le pseudonyme de Chez Tamalou, mais il est également journaliste spécialisé dans l’univers de Nintendo pour le mensuel Jeux Vidéo Magazine. Il est également l’auteur de Génération Smash Bros. et co-auteur de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - 100 Trucs à savoir absolument ! chez Omaké Books.