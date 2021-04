Un coup d'oeil sur la boîte US de The Great Ace Attorney Chronicles

Bonne nouvelle pour tous les fans de la saga Ace Attorney (et de Phoenix Wright) The Great Ace Attorney Chronicles débarque cet été sur Nintendo Switch (voir tous les détails ici.) Dans la foulée de l'annonce, on découvre le recto de la jaquette du jeu (voir ci-dessous) en version US, sachant que le jeu ne sortira en Europe qu'en version dématérialisée et que pour le moment, il n'est pas fait mention de version française...

Pour rappel The Great Ace Attorney Chronicles. sera disponible le 27 juillet 2021 sur Steam, PS4 et Nintendo Switch, Plus d'infos sur le titre dans notre news précédente.