The Great Ace Attorney : Chronicles : la préquelle de Phoenix Wright présente ses nouveautés en vidéo

A l'occasion du Showcase de Capcom (que vous pouvez voir ou revoir ICI) nous avons pu voir un trailer de The Great Ace Attorney : Chronicles, un titre qui en réalité en compile deux, The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve sortis respectivement en 2015 et 2017 sur 3DS uniquement au Japon. Pour mémoire, il s'agit d'une série dérivée de Phoenix Wright qui s'apparente à une préquelle puisque le héros du jeu Ryunosuke Naruhodo n'est autre que l'ancêtre de Phoenix. L'action est sinon transposée à Londres en 1878 et il s'agit toujours d'enquêter sur de sombres affaires en alternant séquences d'investigation et phases de procès.

Retrouvez ci-dessous le trailer ainsi qu'une courte présentation des deux nouveautés du jeu : Dance of Deduction et Summation Examination. Signalons au passage que la présentation est sous-titrée en français; une précision importante sachant que malheureusement le titre ne bénéficiera pas d'une localisation en français et qu'il faudra donc y jouer en anglais uniquement, réduisant tout de même pas mal son public..

The Great Ace Attorney : Chronicles sera disponible le 27 juillet 2021 sur PS4 et Nintendo Switch

Préparez-vous à crier « Objection ! » devant les tribunaux du Japon et de Londres! Plongez dans le monde à la fois dramatique, charmant et plein d’esprit de la collecte de preuves, de la déduction et des batailles devant les tribunaux avec ce double ensemble des aventures du jeune avocat Ryunosuke.



Se déroulant dans le Japon et l’Angleterre du 19e siècle, chaque titre comprend cinq épisodes de meurtre et mystère, tous remplis de drame, de rires et des revirements auxquels on peut s’attendre avec l’héritage juridique labyrinthique d’Ace Attorney. Joignez-vous à Ryunosuke Naruhodo, ancêtre du pilier de la série Phoenix Wright, alors qu’il tente de mettre au jour les secrets derrière une conspiration criminelle internationale et de résoudre une affaire non résolue des plus perturbantes tout en s’attaquant à une série de procès épineux en cours de route. Des dizaines d’heures d’action juridique vous attendent!



Dans chaque dossier, vous parlerez aux témoins, examinerez preuves et indices, et tenterez de déduire l’ignoble motif du crime avant de vous présenter devant les tribunaux. Et bien sûr, ce ne serait pas un jeu Ace Attorney si vous ne pouviez pas crier « OBJECTION ! » lorsque vous avez les faits et les preuves qu’il faut pour contredire les affirmations de la couronne et prouver l’innocence de votre client.



Le jeu inclut une fonction d’aide commode dans l’éventualité où vous vous retrouviez dans un cul-de-sac en cours d’enquête, alors même si c’est la première fois que vous jouez à un jeu Ace Attorney, vous pouvez vous lancer sans difficulté dans vos aventures de détective amateur! Saurez-vous résoudre ces dossiers tout de finesse? Tentez votre chance!

