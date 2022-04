The Great Ace Attorney Chronicles a dépassé les 500 000 ventes dans le monde sur Ps4 et Nintendo Switch

The Great Ace Attorney Chronicles est sorti l'année dernière en juillet 2021 sur Nintendo Switch et PS4. Pour mémoire, il s'agit d'une compilation réunissant The Great Ace Attorney et The Great Ace Attorney 2 qui étaient sortis respectivement en 2015 et 2017 en exclusivité sur 3DS au Japon uniquement. On y suit les enquêtes de Ryunosuke Naruhodo, un jeune étudiant en droit, ancêtre du célèbre avocat Phoenix Wright dans le Japon et l'Angleterre du XIXe siècle. Les deux jeux sont très réussis, tant dans la forme que dans le fond- voir notre test. Il est juste regrettable que Capcom ne se soit pas donné la peine de les traduire en français. Pour autant, cela n'a semble-t-il pas empêché The Great Ace Attorney Chronicles de rencontrer son public. En effet, aujourd'hui, le compte Twitter officiel de la licence nous apprend que The Great Ace Attorney Chronicles s'est écoulé dans le monde à plus de 500 000 exemplaires (sur Ps4 et Nintendo Switch.) Le compte officiel en profite pour remercier les " fans passionnés qui ont fait de ce jeu un grand succès" avec une illustration spéciale- à retrouver ci-dessous. On espère que ce succès incitera Capcom à miser sur la licence, alors qu'elle vient de fêter ses 20 ans, en sortant d'autres titres, des nouveaux comme des anciens et surtout en les localisant.

Pour rappel, The Great Ace Attorney Chronicles est disponible depuis le 27 juillet 2021 sur PS4 et Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet du jeu ici.

YES! #TheGreatAceAttorney Chronicles has sold over 500,000 copies worldwide! Thank you to all of our passionate fans who have made this game a great success! pic.twitter.com/Er9STXhsnS